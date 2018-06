Hoger beroep bootdrama vertraagd

De tien keer zo grote tanker voer op 12 augustus 2013 over het 10 meter lange jachtje heen op het Kanaal door Zuid-Beveland. De vrouw overleed in het ziekenhuis, de man ter plekke. De Duitse roergangers Kay Z. en Jens B. zouden in de ogen van het Openbaar Ministerie niet goed genoeg hebben opgelet, waardoor er sprake is van dood door schuld. De schippers hebben aangegeven dat ze het bootje in het geheel niet hebben gezien.

De rechtbank in Middelburg sprak hen in juni 2015 vrij, omdat niet vastgesteld kon worden dat ze het jachtje konden zien. Evenmin kon worden vastgesteld wanneer het bootje binnen de dode hoek is kwam.