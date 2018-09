Hoge Raad stelt verdachten dood Henry Meye in het ongelijk

Leraar Julio V. krijgt 40 maanden cel voor ontucht met neefje in Oostkapel­le

17:06 Een 41-jarige voormalige leerkracht van basisschool De Carrousel in Gouda is veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden (waarvan tien maanden voorwaardelijk) wegens het seksueel misbruik van een jong familielid in Oostkapelle. Ook is hij gestraft voor het bezit van grote hoeveelheden kinderporno.