Hof Keizersweel herrijst uit de as: 2021 wordt hét jaar voor Peter en Penney

,,Brand is heel erg”, vertelt Peter. ,,En ik heb ook echt wel slechte momenten gehad, hoor. Maar ik was toch al snel weer behoorlijk nuchter. Zelfs al tijdens de brand. M’n gezin was veilig en m’n beesten waren veilig. Alles wat verbrandde waren gelukkig alleen maar spullen. Maar we gaan nu vooruit en ik heb het plaatje van de nieuwbouw in mijn hoofd.”

Partner Penney heeft er wat meer moeite mee gehad: ,,Ik moest tijdens en na de brand vaak denken aan dat gezin in Arnemuiden dat ooit bij een brand vier kinderen heeft verloren. Dat is zo vreselijk.” Daar is Peter het volledig mee eens: ,,Als je het goed beschouwt hebben we veel meer geluk gehad dan pech. In deze situatie had het veel gekker af kunnen lopen. Als we allemaal hadden liggen slapen en niemand was wakker geworden… Dan moet je maar niet zeuren over een beetje materiaal.”