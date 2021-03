Hof geeft Domburgse vader twee jaar extra cel voor doden van zijn baby

Domburger krijgt 6 jaar celstraf voor doodschud­den baby

17 februari MIDDELBURG - De 23-jarige H.F. uit Domburg is vandaag veroordeeld tot zes jaar cel voor het doodschudden van zijn vier maanden oude zoontje. Dat is anderhalf jaar méér dan geëist was. Ook heeft de rechtbank bevolen dat F. per direct gevangen genomen wordt. De man schudde de baby op 21 mei 2016 zo hard door elkaar dat er ernstig hersenletsel is ontstaan. Als gevolg daarvan is het kind drie dagen later overleden.