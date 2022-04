Hof: 5 jaar cel en 9 maanden voor brute woningoverval in Breskens

Tegen de man was bijna vier weken geleden in hoger beroep een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden geëist. De rechtbank in Middelburg had de Brabander eerder veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. In dezelfde zaak kreeg medeverdachte P.M. (31) uit Terneuzen twee jaar terug in hoger beroep een celstraf van zes jaar opgelegd.