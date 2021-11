Hoezo omlopen? Zeeuwen maken hun eigen olifantenpaadjes (en dat is een draai om de oren van plannenmakers)

Olifanten nemen altijd de kortste route. Vandaar de naam. Wie er oog voor krijgt, merkt ze overal op: midden door een grasveld of tussen twee struiken door, stukgelopen of -gereden tot er een uitgesleten zandpad is gevormd. Soms beloont de gemeente die ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Dan wordt zo’n olifantenpaadje ‘geformaliseerd’ en ‘opgenomen in de reguliere verhardingen’.

Ze zeggen dat een dubbeltje nooit een kwartje wordt. Dat gaat mooi niet op voor het olifantenpaadje bij het Banjaardstrand op Noord-Beveland. Dat paadje, tussen de parkeerplaats en de overgang van het strand, is flink wat treetjes op de maatschappelijke ladder omhoog geklommen. Het is verhard met een vlonder en omgetoverd in een ‘belevingsgebied’, laat de gemeente weten. Het pad is omzoomd met voorzieningen als pratende prullenbakken en een ‘spotter’: een grote periscoop waar ook filmpjes over de omgeving in zitten.