Hoevelakense Natasja (26) vindt parel in Zeeuwse oester

,,Ik voelde iets hards toen ik de oester opat‘’, zegt ze. ,,Ik dacht eerst aan een schelpje maar toen ik het uit mijn mond haalde, bleek het een prachtige parel. Rond en hard als een knikker. Het personeel was ook helemaal verrast.‘’ Het restaurant bevestigt dat het in zijn 14-jarige bestaan nog nooit is voorgekomen.



Uiteraard mag Natascha de parel houden, want ze had ervoor betaald. Wat de waarde ervan is weet ze nog niet. In het algemeen is het zo dat een parel meer waard is naarmate die ronder is. Daarnaast speelt ook de omvang een rol. Ook zal gekeken worden naar de kleur, de aanwezige imperfecties in het oppervlak en de zogeheten luster: de weerspiegeling van het licht in de parelmoerlagen. De waarde kan fluctueren tussen de 10 euro en de 30.000 euro, volgens deskundigen op internet.



In Breda vond vorig jaar een echtpaar een parel in een oester tijdens een etentje op hun 47ste trouwdag.



