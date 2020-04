Hoeveel ruimte krijgt de natuur in jouw tuin? Natuurmonumenten gaat op onderzoek

Het Nationale Tuinonderzoek moet vertellen hoeveel ruimte de natuur krijgt en kán krijgen in onze tuinen. Dat is belangrijk, zegt Paul Begijn, boswachter bij Natuurmonumenten in Zeeland. Want, ‘mensen snakken naar natuur in deze rare tijden’. ,,Begrijpelijk. Maar je kunt ook zelf voor natuur zorgen, in je tuin of op je balkon. Ik zie nog heel vaak tuinen waar nauwelijks een grasspriet te bekennen is.”