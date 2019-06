Hoera! Zij zijn geslaagd!

De zusjes uit Driewegen kwamen in de vierde samen in de klas. Anne: ,,Omdat ik een jaar was blijven zitten. Eigenlijk merkte ik er niks van, want we hadden een ander vakkenpakket. Dus samen studeren, nee, dat hebben we niet gedaan.” Hoewel er na het telefoontje echt wel iets van ze afviel, waren de zusjes nou ook weer niet zó verrast door het goede nieuws. Anne: ,,Ik dacht wel dat ik geslaagd was, maar dat durf je niet te hard te roepen.” Lieke: ,,Het is de kunst niet te veel te leren en niet te weinig, zodat je genoeg tijd overhoudt voor andere dingen.” Zoals het eindexamentripje naar Boedapest, een cadeautje van hun vader. Lieke: ,,Dat hebben we twee weken geleden al gedaan!”