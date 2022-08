Hoera! Terneuzen is verlost van rondvliegende poep en viert dat met een rondje autowasstraat

Wim Vinke staat om tien over acht ’s ochtends als eerste in de rij bij Autowaspark Kuzee in Terneuzen. Tweeduizend mensen uit de binnenstad en wijk Java kregen een voucher in de brievenbus om gratis de auto te laten wassen. Allemaal ‘dankzij’ een klein, beschermd vogeltje dat auto’s en stoepen frequent voorzag van poep en gehoorgangen teisterde met zijn gekrijs. ,,Maar het viel dit jaar mee met de overlast”, zegt Vinke. ,,Ik heb tussendoor mijn auto wel wat vaker afgewassen, dat doe ik elke week. Het is een mooie actie van de gemeente.” De Terneuzenaar is blij dat de visdiefjes weer vertrekken. ,,Want ze vallen je aan hoor!”