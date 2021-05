Hoek van de Dijk: hier werd de Duitse invasie gestopt

Van de achttien dijkwoningen in de buurtschap Hoek van de Dijk is er één voor de vakantie. De rest is permanent bewoond. Dat was weleens anders. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw vielen vijf woningen in Duitse handen. Co Leenhouts zag dat destijds met lede ogen aan. ,,Je kon er niet meer van slapen”, zegt hij, ,,die gasten begonnen om 11 uur ‘s avonds te feesten. Dat was niet normaal.” Co pakte het groots aan. Bij iedereen deed hij een papier, een pamflet in de bus: ‘Stop de Duitse invasie’. De plaatsnaamborden plakte hij af met een nieuwe naam: ‘Ecke der Deich’. Er volgde een officiële reactie: ,,Ik kreeg de inspecteur van de politie op mijn dak die me gelastte alles te verwijderen. Het was serieus, een dag later kwamen ze controleren.”