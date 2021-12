Hoek in Kolveniershof in Goes wordt steeds leger: Kdo Kdo sluit na deze week de deur

interview Mark Dunsbergen gaat van Hrieps-zaak naar Marengo-pro­ces: ‘Dat advocaten worden gewan­trouwd, gaat te ver’

MIDDELBURG - Van de rechtbank in Middelburg naar de zwaarbeveiligde bunker in Amsterdam. Mark Dunsbergen (48) verdedigt sinds kort samen met zijn kantoorgenoot een verdachte in het Marengo-proces. Een interview met de strafrechtadvocaat, die groot is geworden in Zeeland. ,,Vanuit de politiek en in de rechtszaal voel je een intrinsiek wantrouwen tegenover advocaten. Dat is een gevaarlijke tendens.’’

