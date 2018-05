Hoe wek je uit rioolwater energie? Waterschap Scheldestromen laat het zien

Statencom­mis­sie praat over mariniers­ka­zer­ne

11:12 MIDDELBURG - De Statencommissie Economie houdt vanavond, donderdag, een extra vergadering over de marinierskazerne. Het project stond vorige week al op de reguliere agenda, maar gezien de commotie rond de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen is besloten dit onderwerp apart te behandelen.