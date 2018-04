Hoe verkeersveilig is uw gemeente?

Dat is nu inzichtelijk gemaakt door de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Hoewel dat is gedaan voor verkeersdeskundigen van gemeenten, zijn de cijfers voor iedereen beschikbaar.

Inzoomend op Zeeland blijkt dat van 2006 tot en met 2016 de meeste verkeersdoden in Terneuzen zijn gevallen (13). Ook Borsele, Goes en Middelburg zijn relatief verkeersonveilig. Sluis en Noord-Beveland zijn het meest verkeersveilig, althans, als je dat afmeet aan het aantal verkeersdoden dat in tien jaar is gevallen.

Niet eerlijk

Maar het op die manier vergelijken van gemeenten is niet helemaal eerlijk. Want gemeenten met veel inwoners hebben vaker een hoger aantal verkeersdoden dan gemeenten met weinig inwoners. Ook gemeenten met veel kilometer weglengte of een grotere oppervlakte hebben vaker een hoger aantal verkeersdoden. Verkeersdeelnemers leggen namelijk een langere afstand af om op hun bestemming te komen. Voor een meer eerlijke vergelijking hebben de onderzoekers ook het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners op een rij gezet. Op die manier gemeten is Borsele het meest verkeersonveilig en Vlissingen het veiligst.