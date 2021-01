Hoe van een ‘roversfamilie’ alleen een ‘stelende vader’ overbleef

Hoe begon deze bijzondere zaak?

Op 16 augustus 2018 hielden agenten bij Aagtekerke een camper tegen. De politie was al een poosje alert, want in de weken ervoor vonden er opvallend veel inbraken plaats in auto's en campers op kustparkeerplaatsen in heel Zeeland en op Goeree-Overflakkee. In de camper trof de politie een groot gezin aan: vader, moeder, een meerderjarige zoon en schoondochter, en vier kinderen, onder wie een baby. Het gezin leefde al weken, mogelijk maanden in de camper. Die lag - volgens de politie - vol met gestolen spullen, afkomstig van mogelijk wel 160 inbraken in auto's en campers.