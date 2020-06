Hoe toegankelijk is Zoutelande in coronatijd? Presentatrice Eva Eikhout en minister van gehandicaptenzaken zoeken het uit

Met dank aan Wientjes, de Zeeuwen en corona voor een ruimhartig compensa­tie­pak­ket

21:05 MIDDELBURG - Han Polman bedankte vrijdagmiddag adviseur Bernard Wientjes, staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), maar vooral de Zeeuwen die hun woede hadden geuit over de vernedering die Zeeland ten deel was gevallen. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser had ook wel in het rijtje van de commissaris van de Koning gepast. De ongelukkige manier waarop zij een streep zette door de marinierskazerne is een ‘blessing in disguise’ gebleken.