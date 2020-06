Hoe staat de Zeeuwse economie er voor? Kijk donderdag live naar de presentatie van het onderzoek

Ongeluk maakt tongen los over ‘levensge­vaar­lij­ke’ rotondes in Goes: ‘Ik rijd er met angst en beven’

17:43 GOES - Al sinds de opening van de nieuwe rotondes bij de spoortunnel in Goes wordt er gemopperd over de veiligheid. Maandagmiddag ging het daadwerkelijk mis toen een 19-jarige fietsster op één van de rotondes werd geschept door een automobilist. ,,Dat moest een keer gebeuren’’, zegt omwonende John de Kaart. ,,Soms durf ik gewoon niet meer te kijken.’’