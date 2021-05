Hoe nu verder? Zeeuwse 50Plussers kunnen wel janken: ‘Het is een soort Lada geworden’

Ze zagen hem niet en zijn er nu gloeiend bij, die autokras­sers in Goes. ‘Blij dat ie er hangt’

7:00 GOES - Echt, als je er langs loopt, zie je hem niet. Maar oh wee, als je voor de deur loopt te kloten, dan ben je er gloeiend bij. Dat weten drie jochies van 13 en 14 uit Goes nu ook. Op de beelden van de camera bij de voordeur is goed te zien wat ze doen: terwijl ze langslopen, bekrassen ze een heel stel auto’s. Vele duizenden euro’s schade. In een oogwenk. Dankzij die ene camera zijn ze gepakt.