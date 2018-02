Hoe normaal ben je als reformatorische jongere?

Een paar witregels zouden nu niet misstaan om u even denktijd te geven. Geheid dat u een mening heeft. Over orthodox christelijke jongeren meten mensen zich net zo makkelijk een mening aan als over jonge moslims. Maar hoe zou u de vraag beantwoorden? In de sfeer van Rutte en Wilders of in de zin van de normaalverdeling uit de statistiek?

Laat ik eens beginnen met de normaalverdeling. Die verdient mogelijk wat uitleg. Het gemiddelde is een bekend begrip. Van intelligentie zeggen we dat die 'normaal' is verdeeld. De gemiddelde intelligentie wordt vertaald in: een IQ van 100. In de praktijk zijn mensen echter meer of minder intelligent. Voor 68% van de bevolking gaat op dat zij 'normaal' intelligent is. Een normaal IQ ligt tussen de 85 en 115. De uitersten in de schaal zijn laag- en hoogbegaafd (een IQ lager dan 70 of hoger dan 130). Zo'n normaalverdeling kun je maken op basis van véél statistische informatie. Er is steeds een bandbreedte die als 'normaal' wordt gezien. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de leeftijd waarop jongeren seksuele ervaring opdoen of met geestverruimende middelen experimenteren. Er valt ook te berekenen in hoeverre eventuele verschillen tussen groepen echt iets zeggen (of op toeval berusten). Opvallend is dat Nederlandse jongeren in het algemeen de afgelopen tien jaar ouder zijn gaan drinken, minder zijn gaan roken en seks zijn gaan uitstellen. In reformatorische kring zijn jongeren zich op die gebieden misschien net iets meer gaan permitteren. Zij wijken in hun gedrag niet wezenlijk af van wat voor jongeren in het algemeen als 'normaal' wordt gezien.