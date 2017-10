Hoe moeten de gemeenteraden verder met kerncentrale in Doel?

Vertegenwoordigers van milieuorganisatie WISE, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Schoups Advocaten geven de lokale politici inzicht in de risico's van een kerncentrale in de buurt en de werking van het rampenbestrijdingsplan, maar ook wat de juridische mogelijkheden zijn om aan te sturen op sluiting van Doel. Weys hoopt dat de gemeenteraden elkaar ergens kunnen vinden in een gezamenlijke strategie.

Zorgen

Zoals bekend maken de raden van Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen zich zoveel zorgen over de veiligheid van Doel dat sluiting in hun beleving de beste optie is. Politiek Woensdrecht daarentegen is veel minder activistisch en vindt Doel een zaak die behartigd moet worden door de Veiligheidsregio en politiek Den Haag. In de afgelopen jaren waren er verschillende incidenten rond de kerncentrale net over de grens.