Hoe Johan Robesin als jonge journalist Zeeuws-Vlaanderen doorkruiste in een Lelijke Eend: ‘Het was een beetje wildwest’

Hij heeft nog lang niet alle anekdotes opgetekend uit de tijd dat hij in zijn Lelijke Eend door Zeeuws-Vlaanderen scheurde, tot schrik van ouderwetse bestuurders en regenten. Het interview is nog niet begonnen of hij vertelt over een burgemeester van Sint Jansteen, die raadsvergaderingen zo beschonken voorzit dat hij onvermijdelijk in slaap dommelt. Als jonge journalist van dagblad De Stem wedt Johan Robesin, inmiddels tachtig, met de wethouder wanneer dat gaat gebeuren. Binnen twintig minuten of pas na drie kwartier? Hij moet er nog steeds hard om lachen.