Hoe is het om urenlang zonder water te zitten? Deze Zeeuwen ervaarden het

liveblog | met video TERUGLEZEN | Inmiddels weer water uit de kraan in Vlissingen, 4-jarige Sem ontdekte het lek in Oost-Sou­burg

VLISSINGEN - Inmiddels lijkt de grote waterstoring op Walcheren opgelost; in Vlissingen komt er weer water uit de kraan. Er is een afsluitend NL Alert uitgegaan waarin wordt aangegeven dat Evides samen met DNWG druk bezig is de gevolgen van de leidingbreuk op te lossen.

12:56