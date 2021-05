Hoe gaat het met je, wat kan er beter? ‘Thermometer’ gaat erin bij 52.000 Zeeuwen

Vanaf dinsdag 18 mei krijgen ruim 52.000 Zeeuwen het verzoek of ze een vragenlijst willen invullen. Dat kan via de computer, maar het mag ook op papier. ,,Veel mensen vinden dat toch prettiger. En echt niet alleen ouderen. Als je al de hele dag achter een beeldscherm zit is het misschien wel prettiger om de lijst op papier in te vullen. Ik lees zelf ook graag de krant op papier”, zegt onderzoeker Ruben De Cuyper.

De 52.000 geselecteerde Zeeuwen vormen een forse doorsnede van de Zeeuwen van 16 jaar en ouder. Wie een half uurtje uittrekt voor het onderzoek, helpt mee om een goed en verfijnd beeld te krijgen van Zeeland in het algemeen en zijn eigen stad, buurt of dorp in het bijzonder. Elk ingevuld formulier is een pixel in de foto die de onderzoekers maken. Hoe meer pixels, hoe scherper het beeld. Deelnemers hebben tot 28 juni de tijd om de enquête in te vullen en op te sturen.