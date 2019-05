Hoe druk heeft een wethouder het nou echt? Chris Simons doet zijn agenda voor ons open

Oproep Roosevelt Foundation levert achttien suggesties op voor Four Freedoms Award

15:58 MIDDELBURG - De Roosevelt Foundation heeft de afgelopen maanden achttien suggesties binnengekregen met namen van mensen of organsiaties die in de ogen van de inzender in aanmerking komen voor een Four Freedoms Award. ,,Daar zijn we blij mee", zegt voorzitter Han Polman.