Hoe donker is Zeeland tegenwoordig nog?

NatuurstemmenIedereen kent die beelden wel. Vanuit de ruimte gezien is Zeeland ’s nachts nog een beetje donker, in vergelijking met de verstedelijkte gebieden zoals de Randstad, Antwerpen of Gent. En dat is best prettig. Want niet alleen de natuur heeft last van een overdaad aan nachtelijke verlichting, denk aan nachtvlinders en vleermuizen. Ook voor het natuurlijke ritme en de gezondheid van mensen is het niet goed.