Hoe doe je zaken in Zeeland? 5 tips van een Utrechter

Kamervra­gen over lekkage in kerncentra­le Doel

11:51 DEN HAAG - De Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft opheldering gevraagd over het stilleggen van de reactor van de kerncentrale Doel 1 in Beveren. De partij wil onder meer weten wanneer het kabinet is geïnformeerd en of het kan uitsluiten dat omwonenden in Nederland gevaar hebben gelopen.