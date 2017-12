Reconstructie: hoe Diederik Samsom het bankroet van Zeeland voorkwam

Vijf jaar na het faillissement van Thermphos was de sanering volstrekt vastgelopen. In maart van dit jaar was nog maar 40 procent van het fosfor op het terrein verwerkt, hadden de opdrachtgever en de aannemer ruzie gekregen en ontbrak er nog 80 miljoen euro om de schoonmaak af te ronden. Juristen van de provincie – die verantwoordelijk is voor de veiligheid - en havenbedrijf Zeeland Seaports (ZSP) – dat de grond bezit - vochten elkaar de tent uit over de vraag wie de rekening moest betalen. Den Haag hield zich jarenlang doof, maar eind juni bewoog minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ineens. Hij stuurde Samsom naar Vlissingen-Oost. Waarom toen wel? En hoe kon het dat diens advies, later wel omschreven als het Samsomsoordeel, binnen de kortste keren door alle partijen werd omarmd? Wat gebeurde er precies in krap twee maanden tijd?