Hoe breed wordt de brug die BBB wil bouwen?

De BBB-voorman noemde een college met zes gedeputeerden als mogelijkheid die in het verslag van verkenner Gerard Rabelink zou staan. Die keek verrast op en schudde van nee. Vijf gedeputeerden is wel genoeg in de ogen van de man die door de BBB op pad was gestuurd om af te tasten welke coalitie kansrijk is.