Hoe begin je een band in lockdown? Indigo Pastel deed het, met succes

Indigo Pastel gaat als een speer. De band met de Terneuzense zanger en gitarist Tim Roos (30) was te horen op 3FM, staat in september in de finale van de Grote Prijs van Rotterdam en doet mee aan reizend festival Popronde. Opvallend, want de band bestaat nog geen jaar, werd opgericht in coronatijd en heeft nog niet voor een groot publiek mogen spelen. ,,Ik hoop dat het nog meer gaat leven als we met deze band gaan optreden.”