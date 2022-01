Hobbel in bocht knooppunt Drie Klauwen, snelheid omlaag

Het is onduidelijk waardoor de hobbel is ontstaan, maar voor de zekerheid heeft de provincie, eigenaar van de weg, de maximumsnelheid ter plekke verlaagd van 100 naar 70 kilometer per uur. Automobilisten worden door middel van borden op geattendeerd. De snelheidsbeperking wordt weer opgeheven zodra het wegdek is hersteld. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt, volgens de provincie is het probleem nog niet dermate ernstig dat snel moet worden ingegrepen.