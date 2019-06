Hittestress bij koeien, leg koelelementen in het konijnenhok

Koeien zijn herkauwers, ze krijgen het warm van eten. ,,Dus gaan ze met die warmte minder eten. We zorgen dat ze kunnen beschikken over voldoende koud water en ook het voer moet vers zijn. We laten het dus niet een dag in de bak zitten”, zegt Kwekkeboom.

De koeien bij Schellach kunnen zelf kiezen of ze in de stal willen blijven of naar buiten gaan. ,,Er zijn - net als bij mensen - wel verschillen. De ene koe blijft lekker in de zon liggen, de ander zoekt de koeienstal op. Daar is het minder warm, doordat er open ruimten in zitten waar de wind doorheen gaat. Maar het zijn kuddedieren dus als de oudere koeien naar binnen gaan om de schaduw op te zoeken volgt de rest vanzelf.

Bij Schellach hebben ze een ‘open’ koeienstal, de koeien kunnen zelf bepalen of ze naar binnen komen. ,,Dat is niet bij elke boerderij zo. 's Nachts gaan ze naar buiten. En als ze in de wacht staan in de melkstal, worden ze onder de douche gezet.”

Coma

Ook honden hebben veel last van de warmte. De Koninklijke Hondenbescherming waarschuwt hondenbezitters: ,,Mensen realiseren zich vaak niet dat de hond veel minder goed tegen warmte bestand is dan zijzelf.” Doordat honden weinig zweten, kan de lichaamstemperatuur oplopen. Bij honden leidt dat al snel tot een onomkeerbaar coma en de dood.