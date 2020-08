Hittegolf leidde tot meer sterfgevallen in Zeeland

VLISSINGEN - Tijdens de recente hittegolf stierven meer mensen dan normaal in deze periode. Ook in Zeeland lag het aantal overlijdens iets hoger, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde.

In week 33 (10 tot en met 16 augustus), midden in de hittegolf, overleden landelijk naar schatting 3100 mensen. Dat zijn er zo’n 400 meer dan in de weken ervoor. Het CBS schrijft de stijging toe aan de hitte, omdat de sterfte door het coronavirus juist klein was.

In Zeeland overleden in week 32 (het begin van de hittegolf) 79 mensen en in week 33 77 mensen. Dat is hoger dan in de weken ervoor, toen gemiddeld 70 Zeeuwen heengingen.

Griep

Dit jaar zijn tot halverwege deze maand 2654 mensen in de provincie overleden. Dat is fors meer (148) dan vorig jaar. Vergeleken met twee jaar geleden, toen de griep veel slachtoffers eiste, is het aantal sterftegevallen iets hoger.

Het coronavirus zorgde eind april in Zeeland voor een piek, met 108 overledenen in één week. Dat was het hoogste aantal sinds maart 2018, toen in de griepperiode 112 mensen in een week stierven.