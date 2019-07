Hitte in Zeeland: verschillende evenementen afgelast

Speelcircus Bambini in Vlissingen is van dinsdag tot en met donderdag gesloten vanwege de hitte, staat vermeld op de website. Indoorspeeltuin Zwierelantijn in Aagtekerke gaat dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur dicht, laat mede-eigenaresse Leunie Leydekkers weten. ,,Alle kinderen zitten zitten ’s middags op het strand. Open blijven heeft geen zin.” Waarschijnlijk gaat Zwierelantijn donderdagmiddag ook dicht. ,,Maar we beslissen per dag.”

De Zeeuws-Vlaamse fietstocht Route 55, die donderdag zou plaatsvinden, is afgelast. De fietstochten zijn bedoeld voor senioren, en worden deze zomer op vijf donderdagen gehouden.

De Zeeuwse Fokveedag gaat morgen niet door in verband met de hitte. Voor het eerst in de geschiedenis van de dag besloot de Zeeuwse Rundvee Stichting Zeeland het tweejaarlijkse evenement op het evenemententerrein bij Aagtekerke te schrappen.

Een demonstratie met politiehonden op camping Weltevreden in Oostkapelle, die dinsdagavond zou plaatsvinden, gaat niet door. Een pakwerker – een hondentrainer in een dik pak – zou laten zien hoe politiehonden getraind worden.

De zomerspelen in de Vlissingse wijk Westerzicht gaan donderdag niet door. In Oost-Souburg gingen het evenement dinsdag wel door, maar werd van de middag naar de ochtend verplaatst. ,,Dat was een uitstekende zet”, zegt Ted Nijssen van Stichting ROAT. ,,We hebben 110 kinderen verwelkomd. We denken dat het weer donderdag nog heftiger wordt. We moeten denken aan de medewerkers die al het zware materiaal moeten opbouwen en afbreken.”