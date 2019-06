Historische zeezwemtocht van Vlissingen naar Breskens wordt nieuw leven in geblazen

,,Dit is een enorme deceptie’', vertelde Frans Reyniers van de organisatie vorig jaar maart nog tegen deze krant. Maar ruim een jaar later heeft de stichting Scheldebeker een nieuwe voorzitter die kansen ziet om de bijzondere wedstrijd volgend jaar weer te houden. Marcel Oonk, enthousiast zwemmer en oud-notaris in Vlissingen, is bereid gevonden om voorzitter te worden, laat de nieuwe organisatie weten. ,,Met een groot netwerk en de juiste dosis zoutwaterin zijn dna is hij de juiste man om de Scheldebeker nieuw leven in te blazen. We gaan dus opnieuw proberen de roemruchte zwemtocht te organiseren.”

Een eerste stap daartoe is al gezet. Onlangs is bij de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart een verzoek ingediend om op zaterdag 25 juli 2020 de tocht te zwemmen. Maar, plaatst de organisatie een kanttekening, ‘op dit moment valt nog niet te voorspellen of toestemming verleend zal worden en met hoeveel deelnemers we kunnen starten. Uiteraard streven wij naar een zo hoog mogelijk aantal deelnemers. Op voorhand is wel duidelijk dat het aantal deelnemers niet onbeperkt groot kan zijn en dat we dienen te bewijzen dat iedereen over voldoende zwemcapaciteiten beschikt. Hiervoor zal een heldere kwalificatiemethodiek worden opgezet.’