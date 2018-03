Hinder door werkzaamheden op Sloeweg bij Nieuwdorp

In plaats van verkeerslichten komen op die kruising drie viaducten. Eind volgende week wordt asfalt aangebracht. De werkzaamheden zijn op de Bernhardweg West (N254). Deze weg loopt vanaf de verkeerslichten tot het viaduct Frankrijkweg bij Nieuwdorp. Verkeer wordt geadviseerd de gele borden te volgen. Automobilisten moeten rekening houden met een paar minuten extra reistijd, waarschuwt de provincie Zeeland.

Een overzicht van de werkzaamheden:

20-22 maart: Terneuzen-Middelburg twee nachten dicht



In de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 maart en in de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 maart (20.00-05.00 uur) is de Bernhardweg West dicht vanaf de verkeerslichten tot het viaduct Frankrijkweg. Het verkeer dat vanuit Terneuzen en Goes richting Middelburg, Vlissingen-Oost en Nieuwdorp gaat, moet omrijden via Assenburgweg en Europaweg Oost. De Bernhardweg West is deze twee nachten wel open voor het verkeer vanuit Nieuwdorp en Middelburg richting Vlissingen-Oost, Terneuzen en Goes.

21 maart: afslag Nieuwdorp vier maanden dicht

De afslag Nieuwdorp/ Havens 2200-7000 is vanaf 21 maart (20.00 uur) tot en met 16 juli 2018 (05.00 uur) dicht. Dit is nodig om de buitenste baan van het knooppunt veilig te kunnen bouwen. Verkeer richting Nieuwdorp en de havens wordt omgeleid via de Europaweg Oost.

22-23 maart: Terneuzen-Middelburg nacht dicht

In de nacht van donderdag 22 maart (20.00 uur) op vrijdag 23 maart 2018 (05.00 uur) is de Bernhardweg West vanaf de verkeerslichten tot het viaduct Frankrijkweg in beide richtingen dicht. Het verkeer vanuit Goes en Terneuzen richting Middelburg, Nieuwdorp, Vlissingen en havens 0-7000 moet omrijden via de Europaweg Oost. Ook het verkeer vanuit Middelburg, Vlissingen, havens 0-7000 en Nieuwdorp richting Terneuzen of Goes moet omrijden via de Europaweg Oost.

23-26 maart: Terneuzen-Middelburg weekend dicht

Van vrijdag 23 maart (20.00 uur) tot en met maandag 26 maart 2018 (05.00 uur) is de Bernhardweg West vanaf de verkeerslichten tot het viaduct Frankrijkweg in beide richtingen dicht. Het verkeer vanuit Goes, Terneuzen richting Nieuwdorp, Vlissingen en havens moet omrijden via de Europaweg Oost. Ook het verkeer vanuit Middelburg en Nieuwdorp richting Terneuzen of Goes moet omrijden. Het verkeer vanuit Middelburg en Nieuwdorp richting Vlissingen-Oost heeft geen last van de werkzaamheden.