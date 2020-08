Hij nam ontslag om een bedrijf te beginnen, en toen kwam corona. ‘Ik dacht: oh shit, hoe nu verder?’

De Dikke Toren ziet er niet meer uit. Het ligt er bezaaid met vogellijk­jes en vleermui­zen­poep

26 augustus ZIERIKZEE - ,,Het is écht een zooitje”, zegt torenwachter Hans Baris tot zijn schrik. De Dikke Toren moest in maart dicht vanwege de coronamaatregelen. Het koppeltje slechtvalken heeft de torenkrans gebruikt om in alle rust te picknicken. Uit elkaar gerukte vogellijfjes vormen stille getuigen van een rijk gedekte rooftafel in de Zierikzeese binnenstad.