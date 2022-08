Highland Games in Baarland schrikken van dodelijk incident Geldrop, veiligheid aangescherpt

BAARLAND - De organisatie van de HighlandGames by the Sea, op 21 augustus in Baarland, heeft de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Aanleiding is het fatale incident afgelopen weekend in Geldrop .

Bij het Open Nederlands Kampioenschap Highland Games kwam zondagmiddag een 65-jarige man uit de Brabantse plaats om het leven bij een bizar ongeval. Tijdens het onderdeel Hammer Throw (hamerslingeren) kwam een van de deelnemers vlak voor het gooien ongelukkig ten val. Daardoor vloog de hamer, een metalen bal die aan een stok vastzit, de verkeerde kant op en raakte het slachtoffer.

,,Het is bijzonder triest wat er is gebeurd", zegt Peter Traas van HighlandGames by the Sea. ,,Het is echt schrikken, ook voor ons als organisatie.” Het Zeeuwse evenement bestaat sinds 2016 en wordt volgende week zondag opnieuw gehouden aan de Westerschelde, bij Strandbrasserie De Landing in Baarland.

Geen hamerslingeren in Baarland

Hamerslingeren staat er niet op het programma. Dat is een bewuste keuze, zegt Traas. ,,Toen we begonnen met dit evenement, hebben we een risico-inventarisatie gemaakt. Wij vonden zelf het hamerslingeren heel risicovol voor het publiek. Daarom hebben we meteen gezegd: dat gaan we niet doen. Dat heeft ook te maken met het terrein. Dat is te klein hiervoor.” Ook enkele andere onderdelen zijn vanwege de risico’s vanaf het begin niet in het programma opgenomen.

Bekijk een impressie van HighlandGames by the Sea in 2019:

Naar aanleiding van het trieste incident heeft de organisatie de veiligheidsmaatregelen nogmaals tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken naar alle negen onderdelen. De meeste leveren voor zowel toeschouwers als deelnemers geen gevaar op. Bij Weight for Height (waarbij een gewicht achterwaarts over een lat wordt gegooid) en Putting the Stone (het zo ver mogelijk wegstoten van een steen) worden bouwhekken geplaatst om het publiek op veilige afstand te houden.

Volgens Traas trekt het evenement tussen de 5000 en 10.000 bezoekers. Maximale veiligheidsmaatregelen zijn daarom noodzakelijk. ,,Dat wil niet zeggen dat je alles kunt uitsluiten, maar je moet er wel zo veel mogelijk aan doen om de risico’s te beperken.”

Een trieste samenloop van omstandigheden

Quote Dit is iets wat we hopelijk nooit meer hoeven mee te maken Reggie Picavet, Highland Games Hulst De Highland Games Hulst vallen, net als het evenement in Geldrop, onder de Highland Games Federatie Nederland. ,,Het is een drama wat er is gebeurd, zeker voor de direct betrokkenen”, zegt Reggie Picavet van de Zeeuws-Vlaamse organisatie. Hij was zondag zelf ook in Geldrop. ,,Dit is iets wat we hopelijk nooit meer hoeven mee te maken. Het was een trieste samenloop van omstandigheden. Niemand had voorzien dat zoiets kon gebeuren.”

In Hulst, waar de Highland Games jaarlijks in juni zijn, staat het hamerslingeren ook op het programma. Veiligheid heeft de allerhoogste prioriteit, zegt Picavet. ,,Je werkt toch met gewichten, die worden geworpen en geduwd. Dan moet je er rekening mee houden dat je niemand in gevaar brengt. Wij hebben het voordeel dat we beschikken over een groot terrein. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat het publiek op grote afstand staat.”

Volledig scherm IJslander Heisi Geirmundsson tijdens het hamerslingeren bij de Highland Games Hulst in 2019. © Peter Nicolai

Het ongeval in Geldrop kan zijn weerslag hebben op de volgende editie van de Highland Games Hulst. ,,We zullen absoluut bij de organisatie navragen wat ze ervan hebben geleerd: zijn er zaken die wij kunnen meenemen om onze veiligheid en de veiligheid van de toeschouwers nog verder op te schalen?”

De Highland Games komen voort uit de traditionele clanspelen in de Schotse hooglanden. Ze gaan verder dan alleen de sportieve prestatie van de krachtmeting, zegt Picavet. ,,Het is ook een samenkomst van verschillende gemeenschappen. Dat zorgt voor verbroedering.”