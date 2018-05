Hierom is het in Zeeland nu 10 graden kouder dan de rest van Nederland

Coalitie Middelburg gaat door met Trekdijk en laat inwoners meebeslis­sen

14:07 MIDDELBURG - De nieuwe coalitie in Middelburg wil niet stoppen met de ontwikkeling van de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland. Dorpsbewoners worden wel 'op gelijkwaardige voet' betrokken bij de toekomst van het gebied. Zij krijgen een plek in een werkgroep en mogen ook meebeslissen over een 'hoogwaardige invulling' van de Trekdijk.