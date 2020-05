Hiermee kunnen 1500 kinderen thuis aan de slag

UPDATE 19.10 uur Kind aangereden in Oost-Sou­burg, motorrij­der aangehou­den

19:10 OOST-SOUBURG - Een kind is vanmiddag in Oost-Souburg aangereden door een motorrijder. De veroorzaker van het ongeluk is daarna doorgereden. Later heeft hij zich alsnog gemeld op het politiebureau. De man wordt aangehouden, meldt de politie.