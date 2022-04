Hier is het koninklijk paar na dik 2,5 jaar afwezigheid in Zeeland weer (even) te zien

De koning en koningin waren ruim tweeënhalf jaar geleden voor het laatst in Zeeland. In augustus 2019 woonden ze de aftrap van de viering 75 jaar vrijheid bij in Terneuzen. De laatste keer dat ook Beatrix er bij was, dateert van mei 2018, ook toen in het kader van de Four Freedoms Awards. Nu waren Oranjefans dat jaar overigens verwend, want in september reisden Willem-Alexander en Máxima opnieuw af naar de provincie voor een werkbezoek aan de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen.