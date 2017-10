Hier eet je de lekkerste friet en snacks in Zeeland

"Een Zeeuwse parel!" Zo omschrijft de jury cafetaria Verhage die op de 21e plek van de ranglijst staat en daarmee de best scorende Zeeuwse snackbar is. "Bezoekers voelen zich echt welkom in deze schone zaak. Tafels, toilet, servies en bestek glimmen. De friet wordt aan tafel gebracht, het ‘smakelijk eten’ is oprecht." Wel geeft de jury Verhage nog een tip: "Creëer op Facebook meer posts die veel interactie genereren in plaats van het alleen plaatsen van productinformatie en mededelingen. Zoals een fotoactie, een like & winactie of bewegende beelden. Dat zorgt voor nog meer klantenbinding."

Whizz Burger (36e plek)

Cafetaria de Krab uit Krabbendijke (56e plek)

"Met huisgemaakte producten en de verse friet maakt Cafetaria De Krab het verschil. Gastvrijheid en service zijn in orde. Dat zie je terug in oogcontact, een glimlach en een professionele aanpak. De bestelling wordt binnen vijf minuten keurig aan ons tafeltje geserveerd. De friet is van prima kwaliteit", aldus de jury.

Snackbar De Gans (77e plek)

Jury: "Een cafetaria die het in alle opzichten prima doet, maar sprongen kan maken in deze lijst als er wordt gewerkt aan het overtreffen van de verwachtingen. Op het verkoopproces en de actieve verkoop door de medewerkers is nog wat te winnen. Overigens smaakt onze bestelling prima! De eerste stap is gezet, wij zijn heel benieuwd naar het vervolg."

Beste van Nederland

De beste cafetaria van Nederland is volgens de lijst overigens eetwinkel Polly in Bemmel. "Al met al is Polly een zaak in de traditie van de Hollandse cafetaria, maar één van topklasse. Vanaf de start meer dan dertig jaar geleden is het bedrijf altijd met zijn tijd meegegaan. Create Your Own Burger is een concept dat dit jaar is gelanceerd. Gasten kunnen zelf op een flyer aankruisen wat ze op de burger willen hebben."