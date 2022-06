Hier aan de kust, die hete kust... gelukkig is de zee ijskoud!

ZOUTELANDE - Je verbrandt je voeten aan het zinderende zand, de ijsjes smelten in je hand. Fien en Julie Borremans hebben een studiedag en genieten van een ijsje in de zon. ,,Mam, mijn voeten doen pijn van het zand! En mijn ijsje smelt!”

Fien en Julie genieten van een ijsje. Het is tropisch warm op het strand van Zoutelande. Badgangers verschuilen zich onder een parasol, of - de luxe versie - in een strandhuisje. De zee is nog ijs- en ijskoud, maar de vriendinnengroep van Yael vindt het heerlijk. ,,Zonder die afkoeling is het niet vol te houden”, zeggen vriendinnen Yael en Nicky terwijl ze druipend van het zeewater bij hun handdoek staan. Met hun vriendinnen zweten zij vandaag de tentamenstress eruit. ,,Het is écht een omschakeling, ineens zo’n tropische dag”, zegt Martine Korstanje.

Volledig scherm De vriendinnengroep van Martine zweet de tentamenstress eruit. Van links naar rechts: Martine Korstanje, Manouk Kaijser, Jouckje Welleman, Yael de Dreu en Nicky Slootmaker. © Dirk-Jan Gjeltema

Vanmorgen zat Martine nog in de collegebanken op de HZ, voor haar studie Sportkunde. ,,Gelukkig was ik om half twaalf al klaar. Het is véél te warm om je te concentreren! En dan moet ik volgende week óók nog tentamens maken.” Ze pakte haar badlaken in, wat eten en (vooral) te drinken en vertrok naar Zoutelande om een plekje te bemachtigen op het volle strand. Eén ding vergat ze: haar voeten insmeren. Terwijl ze het zand wegveegt dat aan haar zwetende voeten kleeft: ,,Moet je nou kijken, vuurrood zijn ze!”

Voor Martines vriendinnen Manouk, Jouckje, Yael, en Nicky is de stranddag de perfecte manier om de tentamenstress eruit te zweten. Hun tentamens zitten er al op. Nu is het volop genieten van de zon. ,,Wij hebben de betere studie gekozen, Pedagogiek.” Waarom die beter is? ,,Onze tentamens zijn al voorbij! Nu is het wachten op de uitslag, of we over zijn naar het derde jaar. Tot die tijd is het genieten op het strand. Zeeland is zo mooi!”