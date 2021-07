Het Zeeuwse hoogseizoen is begonnen! Maar laten we samen wel een beetje voorzichtig doen

Na het zuipen de sauna in

Verzorgingsplaats ’t Scheld aan de A58 is de eerste stop op Zeeuwse grond en daarmee het begin van de vakantie voor de Achterhoekse vriendengroep Clarence van Kuik, David Boon, Romeo Nusink en Wout Hengevelt. David, Wout en Clarence komen uit de grensplaats Dinxperlo, Romeo uit Eijbergen. Nieuwvliet is de eindbestemming: een huisje van Roompot. De laatste keer vakantie was voor de meeste jongens alweer twee jaar geleden en ze hebben er zin in. Wout: ,,We hebben twee maanden geleden al geboekt, met het idee dat Nederland dit weekeinde in de finale zou staan.”