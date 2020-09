Het Zeeuws Orkest staat weer op de planken: niet tegelijk, maar ná elkaar

,,In het begin van de coronacrisis was iedereen lamgeslagen. Alles ging dicht, geen uitvoeringen meer. Veel vergaderen en we vroegen ons echt af: oemoemenoe?. We zijn gelijk naar de toekomst gaan kijken. Wat was er nog mogelijk binnen de covidregeltjes? Het bleek helaas niet veel. Het bestuur heeft veel plannen uitgebroed. Ook de musici namen initiatieven. Maar we werden steeds door de werkelijkheid ingehaald”, vertelt Wietske Lelie, orkestsecretaris van HZO en celliste.