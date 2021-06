Het Zeeuws Orkest brengt komend weekend hulde aan Beethoven

Podcastse­rie Grensverha­len begint in Zeeuws-Vlaanderen

7 juni SLUIS - Door de coronapandemie werden we ons ineens weer bewust van grenzen met het buitenland. Voor Dominique van Bohemen en Lucía Hoogakker was dat aanleiding om de vierdelige podcastserie Grensverhalen te maken, een reis die laat zien hoe het is om te wonen, te werken en te leven aan, en soms óver de grens.