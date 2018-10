Het Zeeuws ook officieel erkend? Vergeet het maar

Bestaan er aliens? Jens Hoeijma­kers uit Zonnemaire hoopt daar met zijn onderzoek achter te komen

9 oktober ZONNEMAIRE - Bestaat er buitenaards leven? Over een jaar of twintig moet het technisch mogelijk zijn die vraag te beantwoorden, verwacht astronoom Jens Hoeijmakers (28). Hij houdt vrijdag op de Volkssterrenwacht in Middelburg een lezing over zijn werk.