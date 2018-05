Het Zeeland van Cas Oorthuys

Nieuwe winkel van Bakker Boer in Goes-Zuid kwam eigenlijk twee maanden te laat

15:19 GOES - Bakker Boer is weer een vestiging rijker. Woensdag ging een nieuwe winkel in winkelcentrum Beukenhof in Goes-Zuid open. ,,Eigenlijk hadden we hier twee maanden geleden al moeten kunnen openen'', zegt eigenaar Sjako Boer.