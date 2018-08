Het Zeeland Nazomerfestival is begonnen: recordaantal kaarten de deur uit

De mooie cijfers hebben ook een keerzijde. Festivals zoals ZNF staan onder toenemende druk, aldus Schoute. ,,In de podiumkunsten rennen we zo hard, dat we erbij neervallen. Het is een farce dat na de drastische, dramatische bezuinigingen van Halbe Zijlstra het goed gaat met de podiumkunsten. De prestatiedruk op instellingen is groot, medewerkers worden onderbetaald en uitval, ziekte, burn-out en nog erger komen bovengemiddeld voor. Laten wij, zowel de overheden als de instellingen, hiervoor niet weglopen."