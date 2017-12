Het wordt vechten om een tafeltje met kerst

Hilde Mahu van de Petrus & Paulushoeve in Lamswarde kijkt in het grote boek: ,,Wij hebben alleen nog plaatsjes op tweede kerst 's avonds. Al het andere is al vol." Nog vóór de advertentie voor de kerstbrunch op eerste kerstdag naar de drukkerij was, was die al volgeboekt, zegt Mahu met enige verbazing in haar stem. ,,Wij merken dat de economie aantrekt. Zeker. Ook buiten de kerst om zitten we in de weekeinden sneller vol. Gisteren hebben we voor de laatste keer op Facebook gepost hoeveel tafeltjes er nog vrij zijn met kerst. En daarnaast hebben wij ook veel reserveringen op locatie, voor bedrijven."

Het is alle hens aan dek bij restaurant De Gevangentoren in Vlissingen op eerste kerstdag. ,,Van ons personeel krijgt niemand die dag vrij, dus dan weet je het wel. De kerstdagen zijn altijd goed gevuld", zegt restaurantmanager Leonie Broos. ,,Eerste kerst is vol, op tweede kerstdag zijn er nog een paar tafeltjes."

Brasserie Maritime in Zierikzee is ook al een eind op streek, constateert eigenaar en chef-kok Ernesto Besling. ,,Bij ons komt het begin december pas écht op gang, dus de grootste drukte komt nog, maar het gaat goed."

Bij Het Binnenhof in Goes zitten allebei de dagen nagenoeg vol. ,,En vol is vol", zegt Arjen Suykerbuyk enigszins dreigend. Al het personeel moet aan de bak, in ieder geval.

Personeel van restaurant Spetters heeft geluk. Eigenaar Laurent Smallegange heeft besloten dat de deur voor deze ene keer tweede kerstdag dicht gaat. ,,Dan kan mijn personeel ook eens uit eten met Kerstmis." Eerste kerstdag valt dit jaar in een verlengd weekeind: dat betekent nóg meer kansen om op een van de vrije dagen uit eten te gaan. Van de zestien tafels bij Spetters zijn er nog zeven over. Smallegange heeft extra personeel aangenomen om de verwachte drukte aan te kunnen.

Quote ,,We zitten nu op het driedubbele van vorig jaar." Rutger van der Weel, restaurant Katseveer