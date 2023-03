Het wordt te druk bij de Zeeuwse huisartsenposten: ‘Bel alleen als het écht spoed is’

Wie ’s avonds, ’s nachts of in het weekend een medische klacht heeft, kan bellen naar de HAP. Het is de bedoeling dat mensen alleen de telefoon pakken als de klacht zo urgent of ernstig is dat ze écht niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is. Maar dat gebeurt in de praktijk lang niet altijd: mensen bellen veel vaker dan nodig is, signaleren de huisartsen.